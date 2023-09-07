28 очков при 12 из 13 с игры Андрейса Гражулиса помогли Латвии справиться с Италией

Сборная Латвии обыграла Италию и встретится с победителем пары Литва – Словения в матче за 5-е место чемпионата мира-2023.

Андрейс Гражулис стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков и 6 подборов за 33 минуты на паркете.

Латыш реализовал 12 из 13 бросков с игры (3 из 3 трехочковых).

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