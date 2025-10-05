Джамал Мюррэй: «Новый «Денвер» напоминает мне команду времен «пузыря». Будет интересно»
Джамал Мюррэй доволен обновленным составом «Наггетс».
Во время интервью у одного из ключевых игроков «Денвера» спросили, видит ли он сейчас общие черты с чемпионской командой 2023 года.
«Более всего нынешний расклад напоминает мне 2020 год, если вспомнить некоторых из тех, кто был тогда на скамейке запасных. Столько разных вариантов и опций. Лично у меня складывается именно такое впечатление. Будет интересно.
У нас тогда было много разных ребят, которые могли выйти и взять на себя любую роль. Как по мне, сейчас у «Денвера» то же самое, взаимозаменяемые игроки в составе. Так что да, это должно быть весело», – рассказал разыгрывающий «Денвера» после нескольких дней тренировочного лагеря.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Sports
