Франц Вагнер о своем состоянии после победы над Латвией: «Как, по-вашему, я выглядел?»

Форвард сборной Германии Франц Вагнер, восстановившийся после травмы и набравший 16 очков в победном матче с Латвией, рассказал о своем физическом состоянии.

«Как, по-вашему, я выглядел? Чувствую себя хорошо. Думаю, я держался. К счастью, у меня не было никаких проблем во время игры.

На протяжении всей встречи меня ничего не беспокоило. Мне понадобилась, может быть, пара подъемов и спадов, чтобы войти в ритм и обрести уверенность. Я уже много раз говорил – мои партнеры по команде очень помогают мне войти в ритм и всячески поддерживают», – ответил Вагнер.

В полуфинале Германия встретится с Соединенными Штатами.

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