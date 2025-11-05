«Оклахома» установила рекорд клуба, начав сезон с 8 побед подряд
Перед игрой с «Клипперс» команда повторила свой прошлогодний результат – 7-0, войдя в короткий список из команд («Хьюстон»-1990-е, «Бостон»-1960-е), которым удавалось подобное 2 раза подряд.
Команда уверенно справилась с «Клипперс» (126:107) и установила рекорд клуба по стартовой серии – 8-0.
Действующие чемпионы остались единственным непобежденным коллективом в текущем розыгрыше.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
