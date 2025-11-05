Дэвид Фицдэйл: «Выглядит как конец эпохи Джа Морэнта в «Мемфисе»

Конфликт звезды «Гриззлис» Джа Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало перешел в административную плоскость и привел к одноматчевому отстранению игрока.

«Не знаю, что происходит в клубе, но увольнение тренера уровня Тэйлора Дженкинса сразу показало мне, что все не в порядке. Прямо перед плей-офф. Дженкинс очень поспособствовал успехам клуба, имел поддержку города, постепенно шел к прорыву.

Увольнение обнажило проблемы. А теперь Джа Морэнт пролил еще больше света на ситуацию. Ему не нравится то, что делает клуб. Система, ротация. У меня был опыт подобной ситуации, когда звездный игрок недоволен и начинает вываливать все через прессу. Когда дело доходит до критики тренера, все становится еще более неприятным.

Если они не потушат этот конфликт в зародыше, все будет совсем плохо. Но в любом случае это выглядит как конец эпохи Джа Морэнта в «Мемфисе», – заключил бывший главный тренер Дэвид Фицдэйл, работавший с «Гриззлис» в 2016-18 годах.