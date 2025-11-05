Егор Дёмин прибавляет в большинстве показателей, включая результативность и процент задействования, без Кэма Томаса на площадке

Егор Дёмин проходит сложный этап адаптации к составу «Бруклина».

Защитник Кэм Томас, не сумевший договориться с клубом о долгосрочном контракте и нацеленный на уход из команды следующим летом, идет вторым в составе по игровому времени, набирая 24,4 очка и 2,9 передачи в среднем при бросковой эффективности (eFG с учетом стоимости трехочковых) в 46,9% с игры.

Дёмин пока не получает места в стартовом составе и проводит 19,8 минуты на паркете. Его показатели значительно варьируются с учетом партнеров на площадке.

Игра без Кэма Томаса в 2 с лишним раза увеличивает его результативность и повышает атакующую эффективность. Процент задействования также увеличивается с 11 до 18.