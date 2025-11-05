Стив Керр: «Очень необычное расписание на старте. Карри, Грин и Батлер не пропускали матчей и немного выдохлись»

Стив Керр прокомментировал начало чемпионата.

«Голден Стэйт » идет с результатом 5-3 в шестерке лучших на Западе.

«В этом выездном турне было видно, что Стеф Карри , Дрэймонд Грин и Джимми Батлер устали. Очень необычное расписание на старте.

Они не пропускали матчей и на данный момент немного выдохлись», – заключил главный тренер.

В последней игре с «Финиксом» (118:107) Батлер, лидировавший в команде по игровому времени, отыграл только 14 минут и покинул площадку в 1-й половине при 20-очковом преимуществе «Уорриорз».