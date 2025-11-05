Диллон Брукс извинился перед «Санз» за технический фол, назвав его «эгоистичным»
Диллон Брукс прокомментировал свое замечание.
Форвард «Финикса» Диллон Брукс получил техническое замечание на скамейке запасных в уличной одежде за трэшток. Инцидент произошел в 4-й четверти матча с «Голден Стэйт» при счете 105:113. Стеф Карри реализовал полученный его командой штрафной. «Уорриорз» одержали итоговую победу – 118:107.
После игры Брукс и лидер команды защитник Девин Букер провели короткое собрание. Форвард извинился и назвал свой поступок «эгоистичным». Букер заявил, что этот эпизод остался в прошлом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
