  • Дабл-дабл Шэя Гилджес-Александера (30+12) помог «Оклахоме» продлить победную серию в игре с «Клипперс»
Дабл-дабл Шэя Гилджес-Александера (30+12) помог «Оклахоме» продлить победную серию в игре с «Клипперс»

Шэй Гилджес-Александер снова стал ведущим «скорером» матча.

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер закончил встречу с «Клипперс» (126:107) самым результативным на площадке.

Звездный защитник оформил дабл-дабл – 30 очков и 12 передач, реализовав 9 из 14 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

Защитник Айзейя Джо добавил 22 очка (7 из 12 с игры, 6 из 10 из-за дуги) и 4 подбора.

«Оклахома» продлила рекордную стартовую победную серию до 8 игр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
