«Было 90% вероятности, что не очнусь». Итальянский форвард Акилле Полонара вышел из комы

Акилле Полонара выходит из госпиталя.

Акилле Полонара во второй раз поборол рак. После цикла химиотерапии форвард перенес успешную операцию по трансплантации костного мозга, но после этого впал в 10-дневную кому.

«Мне сказали, что было 90% вероятности, что я умру», – поделился баскетболист после выхода из комы.

«Сейчас все нормально. Опасность прошла», – сообщила жена Полонары.

Игрок должен покинуть больницу в субботу. Полонара заявил, что намерен вернуться к баскетболу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Акилле Полонары
