Приход Трэя Янга в НБА открыл Стефу Карри глаза на его влияние на лигу и новые поколения баскетболистов
Стеф Карри рассказал, когда оценил свой вклад в развитие баскетбола.
В 2018 году «Атланта» получила разыгрывающего Трэя Янга под 5-м номером на драфте, отказавшись от возможности взять Луку Дончича.
«Когда Трэй Янг пришел в лигу, он был первым, про кого сказали, что он следующий я.
Вообще-то он игрок другого плана, я знал его со времен его выступления в школе. Но это был первый раз, когда я задумался и реально оценил свое влияние.
Лига до сих пор разбирается с выбором бросков. Боб Майерс был первым, кто сказал мне делать 15 попыток из-за дуги в матче. «Почему нет? Математика говорит, что в твоем случае это оправдано».
Игра после этого стала меняться безумно быстро», – вспомнил Карри на подкасте Леброна Джеймса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
