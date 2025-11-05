Приход Трэя Янга в НБА открыл Стефу Карри глаза на его влияние на лигу и новые поколения баскетболистов

Стеф Карри рассказал, когда оценил свой вклад в развитие баскетбола.

В 2018 году «Атланта» получила разыгрывающего Трэя Янга под 5-м номером на драфте, отказавшись от возможности взять Луку Дончича.

«Когда Трэй Янг пришел в лигу, он был первым, про кого сказали, что он следующий я.

Вообще-то он игрок другого плана, я знал его со времен его выступления в школе. Но это был первый раз, когда я задумался и реально оценил свое влияние.

Лига до сих пор разбирается с выбором бросков. Боб Майерс был первым, кто сказал мне делать 15 попыток из-за дуги в матче. «Почему нет? Математика говорит, что в твоем случае это оправдано».

Игра после этого стала меняться безумно быстро», – вспомнил Карри на подкасте Леброна Джеймса.