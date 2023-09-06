Форвард сборной Германии Франц Вагнер набрал 16 очков и 8 подборов в победном четвертьфинале с командой Латвии (81:79).

Из-за травмы Вагнер пропустил большую часть ЧМ-2023. Он подвернул голеностоп в первой встрече на турнире против Японии, после чего восстанавливался и вернулся к игре с латышами.

За 24 минуты игрок « » реализовал 5 из 8 с игры. На его счету также 3 передачи.

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