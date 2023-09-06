Франц Вагнер набрал 16 очков и 8 подборов в победном четвертьфинале с Латвией. Из-за травмы немец пропустил большую часть ЧМ-2023
Форвард сборной Германии Франц Вагнер набрал 16 очков и 8 подборов в победном четвертьфинале с командой Латвии (81:79).
Из-за травмы Вагнер пропустил большую часть ЧМ-2023. Он подвернул голеностоп в первой встрече на турнире против Японии, после чего восстанавливался и вернулся к игре с латышами.
За 24 минуты игрок «Орландо» реализовал 5 из 8 с игры. На его счету также 3 передачи.
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