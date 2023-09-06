Франц Вагнер набрал 16 очков и 8 подборов в победном четвертьфинале с Латвией. Из-за травмы немец пропустил большую часть ЧМ-2023

Теги Орландо сборная Германии видео сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии Франц Вагнер набрал 16 очков и 8 подборов в победном четвертьфинале с командой Латвии (81:79).

Из-за травмы Вагнер пропустил большую часть ЧМ-2023. Он подвернул голеностоп в первой встрече на турнире против Японии, после чего восстанавливался и вернулся к игре с латышами.

За 24 минуты игрок «Орландо» реализовал 5 из 8 с игры. На его счету также 3 передачи.

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3 комментария

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AERN
Немцы и в Баскете становятся машиной. Хорошо накидал латышам.
+2
0
+2
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michaeli
Ответ Aleksandr Sergeev
+2 Не сказать что прям накидали))) вполне ровная игра.
Ровная из-за того что Шредер "накидал" - взять 26 бросков и попасть аж 4. Единственная причина по которой игра была равной
+1
0
+1
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Aleksandr Sergeev
Ответ AERN
Немцы и в Баскете становятся машиной. Хорошо накидал латышам.
+2 Не сказать что прям накидали))) вполне ровная игра.
+2
-2
0
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