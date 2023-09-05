Франц Вагнер тренировался с командой впервые после травмы

Теги травмы сборная Германии сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии Франц Вагнер во вторник впервые после травмы принял полноценное участие в тренировке команды. 22-летний форвард «Орландо» участвовал в игре 5 на 5.

До сегодняшнего дня Вагнер тренировался индивидуально. Участие Франца в завтрашнем матче 1/4 финала чемпионата мира против Латвии остается под вопросом.

Вагнер травмировал лодыжку во время первого матча чемпионата мира против Японии. 

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