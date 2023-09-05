Франц Вагнер тренировался с командой впервые после травмы

Форвард сборной Германии Франц Вагнер во вторник впервые после травмы принял полноценное участие в тренировке команды. 22-летний форвард «Орландо» участвовал в игре 5 на 5.

До сегодняшнего дня Вагнер тренировался индивидуально. Участие Франца в завтрашнем матче 1/4 финала чемпионата мира против Латвии остается под вопросом.

Вагнер травмировал лодыжку во время первого матча чемпионата мира против Японии.

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