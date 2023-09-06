Франц Вагнер готов сыграть против Латвии в 1/4 финала ЧМ-2023

Форвард сборной Германии Франц Вагнер сыграет в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 против команды Латвии.

Во вторник Вагнер впервые после травмы принял полноценное участие в тренировке команды. 22-летний форвард « » участвовал в игре 5 на 5.

До этого Вагнер тренировался индивидуально.

Вагнер травмировал лодыжку во время первого матча чемпионата мира против Японии.

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