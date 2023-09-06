Франц Вагнер готов сыграть против Латвии в 1/4 финала ЧМ-2023

Теги Орландо сборная Германии сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии Франц Вагнер сыграет в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 против команды Латвии.

Во вторник Вагнер впервые после травмы принял полноценное участие в тренировке команды. 22-летний форвард «Орландо» участвовал в игре 5 на 5.

До этого Вагнер тренировался индивидуально. 

Вагнер травмировал лодыжку во время первого матча чемпионата мира против Японии. 

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3 комментария

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Arty Novikoff
После новости "Латышам все-таки придется столкнуться с Вагнером", был срочно созван Совет Безопасности этой страны.
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Fronda
Не просто немцы полубольного Вагнера решили вернуть. Именно он их за уши вытащил в полуфинал. Шредер выдал 4 из 26, плюс 4 потери за 30 минут на площадке. Не совсем ясно за какую конкретно команду Деннис играл в данной встрече. У Франца 16 очков и 8 подборов за 24 минуты. Выложился сколько смог. В итоге +2, победа Германии и горе бившихся до последнего латышей.
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