Джеймс Харден: «Вам надо перестать воспринимать эти ложные инсайды всерьез»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден на своих страницах в соцсетях начал опровергать ранее появившиеся слухи.

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн в своей статье коснулась событий минувшего сезона «Сиксерс», выделив несколько поворотных моментов.

Однако Харден настаивает на своем: «Вам надо перестать воспринимать эти инсайды всерьез. Я сейчас сам начну инсайды рассказывать». Защитник также написал под другим постом: «Ложь».

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5 комментариев

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Maturmalai
Почему-то верю больше предшествующему репортажу от ЕSPN и Рамоны, чем Хардону.
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udod
Рамона, вроде, серьёзная тётка
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udod
а вообще, первопричина всего этого, думается, в том, что Мори хотел сохранить Хардена на какой-то срок, но явно не за те деньги, которые хотел Харден
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VKing24
Устроили санта барбару, на пару с дружком Лиллардом
+1
-1
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Maturmalai
Ответ udod
Рамона, вроде, серьёзная тётка
И ее картина происходящего стройная и последовательная в своей внутренней логике. А от Хардона пока лишь бессвязные восклицания и эмоции.
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