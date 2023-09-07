Джеймс Харден: «Вам надо перестать воспринимать эти ложные инсайды всерьез»

Разыгрывающий «Филадельфии» на своих страницах в соцсетях начал опровергать ранее появившиеся слухи.

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн в своей статье коснулась событий минувшего сезона «Сиксерс», выделив несколько поворотных моментов.

Однако Харден настаивает на своем: «Вам надо перестать воспринимать эти инсайды всерьез. Я сейчас сам начну инсайды рассказывать». Защитник также написал под другим постом: «Ложь».

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