Интерес «Хьюстона» к Джеймсу Хардену остыл после прихода Име Удоки

Интерес «Рокетс» к возвращению звездного разыгрывающего («Сиксерс») в команду остыл после того, как в конце апреля они назначили на пост главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Согласно источникам, Удока пытается создать в « » новую культуру, а не вернуть прошлую. Он нацелился на игроков, ориентированных на оборону, таких как Диллон Брукс и Брук Лопес.

Ранее Харден назвал президента «Филадельфии» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает. По словам Хардена, Мори пообещал ему, что «быстро» обменяет после подписания продления контракта через опцию игрока на один год и 35,6 миллиона долларов.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток