Интерес «Хьюстона» к Джеймсу Хардену остыл после прихода Име Удоки

Теги Хьюстон Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден Баскетбол

Интерес «Рокетс» к возвращению звездного разыгрывающего Джеймса Хардена («Сиксерс») в команду остыл после того, как в конце апреля они назначили Име Удоку на пост главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Согласно источникам, Удока пытается создать в «Хьюстоне» новую культуру, а не вернуть прошлую. Он нацелился на игроков, ориентированных на оборону, таких как Диллон Брукс и Брук Лопес.

Ранее Харден назвал президента «Филадельфии» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что никогда не будет играть за клуб, в котором тот работает. По словам Хардена, Мори пообещал ему, что «быстро» обменяет после подписания продления контракта через опцию игрока на один год и 35,6 миллиона долларов.

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4 комментария

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Левая рука Хардена
Какая свежая новость🤦‍♂️
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Evgeniy 72
Ответ Вадим Дзахоев
Насчет Брука вопросов нет, но вот зачем и без того безголовой молодежи Рокетс ДИЛЛОН БРУКС - это большой вопрос
Брук Лопес продлился в Милуоки ещё на два года, если ты не заметил. Диллон Брукс конечно не эталон, но он свободный агент, и готов играть от защиты, что уже неплохой пример для молодёжи Рокетс. По большому счёту хейт к Бруксу только из за его болтовни, а его контракт очень даже адекватен.
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