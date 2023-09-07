«Нью-Йорк» вел переговоры с «Филадельфией» по Джеймсу Хардену

Теги Клипперс Нью-Йорк Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн назвала еще одну команду, с которой «Филадельфия» этим летом вела переговоры по поводу возможного обмена.

После того как разыгрывающий Джеймс Харден взял опцию на сезон-2023/24 и запросил обмен из команды, фронт-офис «Сиксерс» провел «предварительные переговоры» с «Никс», а также с «Клипперс», где вторые являются для разыгрывающего наиболее предпочтительными.

Сообщалось, что Харден полностью разорвал отношения с президентом Дэрилом Мори, однако он намерен явиться на предсезонные сборы.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadim_FCB
Удивляют, конечно, контендеры, которые на такое ведутся. Есть два чувака, которые последние 6-7 лет ничего не выигрывают, но при этом разваливают все команды, в которые приходят. Харден одинаково "кончил" в Хьюстоне, Бруклине и Филе. Кайри - в Кливленде, Бостоне и Бруклине...

И вот на них все равно есть желающие. Ну ладно НЙ. Там в целом адекватность последний раз прослеживалась во времена Юинга. Но Клипперсам то оно зачем?
Ладно на здоровье Кавая можно было понадеятся. Но как можно надеятся, что Черепаха и Борода в одной компанде смогут чего-то добиться?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий