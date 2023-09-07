«Нью-Йорк» вел переговоры с «Филадельфией» по Джеймсу Хардену
Инсайдер ESPN Рамона Шелберн назвала еще одну команду, с которой «Филадельфия» этим летом вела переговоры по поводу возможного обмена.
После того как разыгрывающий Джеймс Харден взял опцию на сезон-2023/24 и запросил обмен из команды, фронт-офис «Сиксерс» провел «предварительные переговоры» с «Никс», а также с «Клипперс», где вторые являются для разыгрывающего наиболее предпочтительными.
Сообщалось, что Харден полностью разорвал отношения с президентом Дэрилом Мори, однако он намерен явиться на предсезонные сборы.
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