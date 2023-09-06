Стивен Эй Смит раскритиковал Хардена: «Ты не чемпион, чтобы выдвигать такие требования»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена, который в очередной раз за карьеру сделал запрос на обмен.

«Ты не чемпион, чтобы выдвигать такие требования. В твоем послужном списке нет чемпионских титулов, которые ты бы мог предъявить в качестве подтверждения своих усилий.

Ты получал все, что хотел. Тебе давали все, что требовалось», – заявил Стивен Эй.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Санжар
Смит прав 100%, Харден пока ничего не добился и врятли добъется если только его какой-нибудь контендер на ветминимум не подпишет...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ ты не прав
Так можно что угодно кому угодно говорить. А кто Смит на фоне Хардена? Вот вот Харден нытик и чокер, но тут он может предъявлять.
Смит - популярный телеведущий с зарплатой 12 миллионов в год
Да, порой он несёт чушь, но траффик генерит, работу выполняет
У хардена же за плечами ни одного финала и три требования обмена
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JaGinSmoke
Ответ оле - топ юрген - клоп
Смит - популярный телеведущий с зарплатой 12 миллионов в год Да, порой он несёт чушь, но траффик генерит, работу выполняет У хардена же за плечами ни одного финала и три требования обмена
Он же вроде был в финале 2012 с оклахомой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ JaGinSmoke
Он же вроде был в финале 2012 с оклахомой
Да, ты прав, моя ошибка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий