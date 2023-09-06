Стивен Эй Смит раскритиковал Хардена: «Ты не чемпион, чтобы выдвигать такие требования»
Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена, который в очередной раз за карьеру сделал запрос на обмен.
«Ты не чемпион, чтобы выдвигать такие требования. В твоем послужном списке нет чемпионских титулов, которые ты бы мог предъявить в качестве подтверждения своих усилий.
Ты получал все, что хотел. Тебе давали все, что требовалось», – заявил Стивен Эй.
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Да, порой он несёт чушь, но траффик генерит, работу выполняет
У хардена же за плечами ни одного финала и три требования обмена