Известный телеведущий раскритиковал звездного защитника «Филадельфии» , который в очередной раз за карьеру сделал запрос на обмен.

«Ты не чемпион, чтобы выдвигать такие требования. В твоем послужном списке нет чемпионских титулов, которые ты бы мог предъявить в качестве подтверждения своих усилий.

Ты получал все, что хотел. Тебе давали все, что требовалось», – заявил Стивен Эй.

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