«Хорош, пока не станет плох». Бывший тренер Джеймса Хардена считает, что на него нельзя положиться

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Один из бывших тренеров звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена выразил мнение, что на 34-летнего баскетболиста порой нельзя положиться в моменты, когда от него требуется хорошая игра.

Об этом рассказал журналист ESPN Ом Янгмисук.

«Тренер, который в прошлом работал с Джеймсом Харденом, после общения с другим его экс-тренером сказал мне: «Послушай, Джеймс хорош до того момента, пока не станет плох», – привел слова специалиста Янгмисук.

Хардена ранее неоднократно критиковали за неудачную игру в плей-офф НБА.

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4 комментария

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Caracalla
Кевин Макхейл не палится, ок)
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А на улице мокро после дождя, пока не станет сухо
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timson
может хорош пока ему не станет пох?
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Light Yagami
Ответ !Сержант!
А на улице мокро после дождя, пока не станет сухо
"Когда идёт дождь – дороги мокнут" (с)
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