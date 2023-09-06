«Хорош, пока не станет плох». Бывший тренер Джеймса Хардена считает, что на него нельзя положиться
Один из бывших тренеров звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена выразил мнение, что на 34-летнего баскетболиста порой нельзя положиться в моменты, когда от него требуется хорошая игра.
Об этом рассказал журналист ESPN Ом Янгмисук.
«Тренер, который в прошлом работал с Джеймсом Харденом, после общения с другим его экс-тренером сказал мне: «Послушай, Джеймс хорош до того момента, пока не станет плох», – привел слова специалиста Янгмисук.
Хардена ранее неоднократно критиковали за неудачную игру в плей-офф НБА.
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