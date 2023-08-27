«Клипперс» не хотят включать Терэнса Мэнна в возможный обмен Джеймса Хардена

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Терэнс Мэнн Баскетбол

«Филадельфия» выразила заинтересованность в приобретении Терэнса Мэнна в результате возможного обмена звездного защитника Джеймса Хардена, однако «Клипперс» не хотят расставаться с 26-летним легким форвардом, сообщает журналист Брэндон Робинсон.

По словам Робинсона, «Клипперс» нравится нынешняя химия в команде.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» являются приоритетным вариантом Хардена, который запросил у «Сиксерс» обмен.

«Сиксерс» прекратили все переговоры по обмену Хардена и рассчитывают сохранить MVP-2018 в команде. Сам игрок не хочет выступать за «Филадельфию» и не собирается приезжать в предсезонный тренировочный лагерь.

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1 комментарий

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Zakir Zakir
клипперс несерьезные для переговоров, сначала с бостоном подставили, потом опять захотели брогдона, теперь хотят выменять хардена за мусор
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+2
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