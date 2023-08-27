«Клипперс» не хотят включать Терэнса Мэнна в возможный обмен Джеймса Хардена
«Филадельфия» выразила заинтересованность в приобретении Терэнса Мэнна в результате возможного обмена звездного защитника Джеймса Хардена, однако «Клипперс» не хотят расставаться с 26-летним легким форвардом, сообщает журналист Брэндон Робинсон.
По словам Робинсона, «Клипперс» нравится нынешняя химия в команде.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» являются приоритетным вариантом Хардена, который запросил у «Сиксерс» обмен.
«Сиксерс» прекратили все переговоры по обмену Хардена и рассчитывают сохранить MVP-2018 в команде. Сам игрок не хочет выступать за «Филадельфию» и не собирается приезжать в предсезонный тренировочный лагерь.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
1 комментарий