Леброн Джеймс рассказал, как сильно изменилась НБА с момента его дебюта в 2003 году

Звездный форвард « » рассказал о том, как сильно изменилась с момента его прихода в лигу в 2003 году.

«Когда я пришел в НБА, было очень мало владений. Было не так много пик-н-роллов. В лиге заправляли большие ребята. Шак, Кевин Гарнетт, , Мэлоун все еще оставались в игре. Все сводилось к тому, что мяч доставлялся под кольцо. Все как бы стоят на месте и дают «большим» делать свою работу, а если идет сдваивание, то мяч возвращался на периметр, туда-сюда, туда-сюда.

А потом в «Финикс» пришел Майк Д’ , был там и Стив Нэш, и важным стало, сколько у вас будет владений и сколько трехочковых вам удастся реализовать. Мяч стал чаще оказываться в углах площадки. Мне пришлось приспосабливаться к этому.

Потом в лиге появился молодой человек по имени Стеф Карри. На первый план вышли ритм и пространство, стали цениться аналитические изыскания и баскетбольный IQ», – рассказал Джеймс.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!