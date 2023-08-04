Леброн Джеймс рассказал, как сильно изменилась НБА с момента его дебюта в 2003 году

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Шакил О′Нил Финикс Стив Нэш Майк Д′Антони Тим Данкан НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, как сильно изменилась НБА с момента его прихода в лигу в 2003 году.

«Когда я пришел в НБА, было очень мало владений. Было не так много пик-н-роллов. В лиге заправляли большие ребята. Шак, Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Мэлоун все еще оставались в игре. Все сводилось к тому, что мяч доставлялся под кольцо. Все как бы стоят на месте и дают «большим» делать свою работу, а если идет сдваивание, то мяч возвращался на периметр, туда-сюда, туда-сюда.

А потом в «Финикс» пришел Майк Д’Антони, был там и Стив Нэш, и важным стало, сколько у вас будет владений и сколько трехочковых вам удастся реализовать. Мяч стал чаще оказываться в углах площадки. Мне пришлось приспосабливаться к этому.

Потом в лиге появился молодой человек по имени Стеф Карри. На первый план вышли ритм и пространство, стали цениться аналитические изыскания и баскетбольный IQ», – рассказал Джеймс.

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6 комментариев

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Мэлоун в 2003 году был уже просто манекеном.
Но большие действительно всё ещё играли ну ооочень важную роль.
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Ответ ruprekht
Пенни Хардуэй: ну да, ну да. пошел я нахер (с)
ты бы еще Мэждика назвал.
я говорю про наследственность так сказать , после Леброна это пошло плотным потоком , а не единичные случаи.
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Ну по факту так все и было , но во всю эту историю точно надо было добавить влияние которе он оказал сам ( 2-ух метровые разыгрывающие стали появляться) как раз по стопам ЛеБрона.
+4
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Леброн намекает, что метод Стефа лучше всех. И это при том, что Леба и сам обладает недюжинным игровым IQ. Видимо осознание преимущества интеллектуальных изысков Карри в конечном счёте так впечатлило Леброна, что он проникся огромным уважением к Голден Стейт. Впрочем, игроки Голден Стейт и сами высоко Леброна ценят. Вон... Дреймонд, например, Леброна не оскорбляет, как Дюранта, но наоборот, мотается с ним по свету. А с Дреймондом особо никто дружить не хочет. А потом и выясняется, что и у Дреймонда тоже очевидно высокий игровой IQ. Видимо, на этом и сошлись, а не только как деловые партнёры
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Ответ Antosha-grisha
Ну по факту так все и было , но во всю эту историю точно надо было добавить влияние которе он оказал сам ( 2-ух метровые разыгрывающие стали появляться) как раз по стопам ЛеБрона.
Пенни Хардуэй: ну да, ну да. пошел я нахер (с)
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