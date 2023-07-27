Главный тренер « » рассказал о впечатлении, которое на него произвел юный во время выступления в за Дэвидсон.

Керр в то время работал генеральным менеджером « ».

«Мы внимательно наблюдали за Стефом. Я помню, как впервые увидел его в матче между UCLA и Дэвидсоном в Анахайме. Он очень напоминал нам Стива Нэша, поэтому нас не так беспокоили его габариты, хотя многим скаутам это не нравилось. Никто не мог предсказать, кем он окажется на самом деле стал. Но мы точно думали, что у него есть шанс стать действительно хорошим игроком», – заявил Керр.

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно