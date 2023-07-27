Стив Керр: «Мы в «Санз» внимательно наблюдали за юным Стефом Карри. Думали, что он будет похож на Стива Нэша»

Теги Голден Стэйт Финикс Стив Нэш НБА NCAA Стив Керр университет Дэвидсон Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал о впечатлении, которое на него произвел юный Стефен Карри во время выступления в NCAA за Дэвидсон.

Керр в то время работал генеральным менеджером «Финикса».

«Мы внимательно наблюдали за Стефом. Я помню, как впервые увидел его в матче между UCLA и Дэвидсоном в Анахайме. Он очень напоминал нам Стива Нэша, поэтому нас не так беспокоили его габариты, хотя многим скаутам это не нравилось. Никто не мог предсказать, кем он окажется на самом деле стал. Но мы точно думали, что у него есть шанс стать действительно хорошим игроком», – заявил Керр.

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1 комментарий

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rabindradat
Пока Нэш готовил карри
Керр подглядывал за Карри
распасы и пас на пасе
попадают нигуя се
+3
0
+3
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