Дирк Новицки – Стиву Нэшу: «Ты был отличным примером для подражания и лучшим партнером по команде в моей карьере»

Член Зала славы во время церемонии отблагодарил многолетнего друга и товарища .

«Творчество не имеет смысла без лидерства, и на ум приходит мой друг Стив. Думаю, мы прошли долгий путь от тех двух брутальных причесок. Кто бы мог подумать, когда мы только начинали играть, что будем стоять на этой сцене вместе.

Это многое значит для меня, и ты был отличным примером для подражания и лучшим партнером по команде в моей карьере. Ты всегда был позитивным, всегда подбадривал меня, мы тренировались по ночам, ходили в спортзал. И так ты стал товарищем на всю жизнь. Спасибо тебе, дружище», – сказал Новицки.

Новицки и Нэш провели вместе шесть сезонов (1998 – 2004) в « ».

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