Диллон Брукс после удаления встретил команду в боксерских перчатках

Форвард сборной Канады Диллон Брукс после удаления в матче со Словенией встретил партнеров по команде в подрибунном помещении в боксерских перчатках.

Девиз канадцев на этом чемпионате мира – «‎Удары в корпус».

Канада одержала победу над Словенией (100:89) в матче 1/4 финала и впервые в истории вышла в 1/2 финала чемпионата мира.

Брукс был удален за 7 минут до конца встречи за второй технический фол.

Фото: Sports Illustrated.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?