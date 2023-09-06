Диллон Брукс после удаления встретил команду в боксерских перчатках

Теги сборная Словении фото сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Форвард сборной Канады Диллон Брукс после удаления в матче со Словенией встретил партнеров по команде в подрибунном помещении в боксерских перчатках.

Девиз канадцев на этом чемпионате мира – «‎Удары в корпус».

Канада одержала победу над Словенией (100:89) в матче 1/4 финала и впервые в истории вышла в 1/2 финала чемпионата мира.

Брукс был удален за 7 минут до конца встречи за второй технический фол.

 

Фото: Sports Illustrated.

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