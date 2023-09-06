Канада выбила Словению и впервые в истории вышла в 1/2 финала чемпионата мира. У Гилджес-Александера – 31 очко и 10 подборов

Сборная Канады одержала победу над командой Словении в матче 1/4 финала чемпионата мира-2023 – 100:89.

Канада впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Сербией.

Атакующий защитник канадцев стал первым игроком с 1994 года, который набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов в игре плей-офф чемпионата мира. Лидер «Оклахомы» завершил встречу с 31 очком (8 из 12 с игры, 14 из 16 с линии штрафных), 10 подборами, 4 передачами и 2 перехватами.

набрал 24 очка и 9 подборов. и набрали по 14 очков.

Звездный разыгрывающий словенцев отметился 26 очками (8 из 20 с игры), 4 подборами, 5 передачами и 2 перехватами. Клемен Препелич добавил 22 очка и 5 подборов.

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