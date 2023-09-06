Канада выбила Словению и впервые в истории вышла в 1/2 финала чемпионата мира. У Гилджес-Александера – 31 очко и 10 подборов

Теги сборная Словении видео сборная Канады Клемен Препелич Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Шэй Гилджес-Александер Ар Джей Барретт Никил Александер-Уокер Баскетбол

Сборная Канады одержала победу над командой Словении в матче 1/4 финала чемпионата мира-2023 – 100:89.

Канада впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Сербией.

Атакующий защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер стал первым игроком с 1994 года, который набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов в игре плей-офф чемпионата мира. Лидер «Оклахомы» завершил встречу с 31 очком (8 из 12 с игры, 14 из 16 с линии штрафных), 10 подборами, 4 передачами и 2 перехватами.

Ар Джей Барретт набрал 24 очка и 9 подборов. Диллон Брукс и Никил Александер-Уокер набрали по 14 очков.

Звездный разыгрывающий словенцев Лука Дончич отметился 26 очками (8 из 20 с игры), 4 подборами, 5 передачами и 2 перехватами. Клемен Препелич добавил 22 очка и 5 подборов.

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4 комментария

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Derek Apple
Шэй- герой, и возможно mvp этого ЧМ...
+3
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+3
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Вадим flanec
Ответ Derek Apple
Шэй- герой, и возможно mvp этого ЧМ...
Если в финал канадцы пройдут, то возможно ШГА будет MVP ЧМ.
+2
0
+2
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aleksandrsemizorov
🙏🙏🙏
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Werewolfenstein
Ответ Derek Apple
Шэй- герой, и возможно mvp этого ЧМ...
Да, прямо очень крут💪
0
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