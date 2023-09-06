Сербия и Германия отобрались на Олимпиаду-2024. 8 из 12 участников Игр известны

Сербия и Германия стали последними странами, получившими прямую путевку на баскетбольный турнир Олимпийских игр 2024 года в , став лучшими европейскими сборными на чемпионате мира-2023.

Сербия вышла в полуфинал ЧМ после победы над Литвой со счетом 87:68. Германия вырвала победу у Латвии на последних секундах и также вошла в четверку лучших.

На данный момент известны 8 из 12 участников баскетбольного тура Олимпийских игр в Париже.

Сербия и Германия присоединились к Франции (страна-хозяйка), США и Канаде (лучшие команды Америки), Южному Судану (лучшая команда Африки), Японии (лучшая страна Азии) и Австралии (лучшая страна Океании).

Остальные четыре участника будут определены в квалификационных олимпийских турнирах, которые пройдут 2–7 июля 2024 года. Участниками этих турниров станут Ангола, Бразилия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Испания, Италия, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Словения, Филиппины, Финляндия, Черногория, Багамские острова, Бахрейн, Камерун, Польша и Хорватия. 24 команды поделятся на 4 турнира, победитель каждого турнира получит путевку на Олимпиаду.

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