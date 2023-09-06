Сербия и Германия отобрались на Олимпиаду-2024. 8 из 12 участников Игр известны

Теги сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Австралии сборная Сербии сборная Канады сборная Японии Париж-2024 Чемпионат мира по баскетболу 2023 сборная Южного Судана Баскетбол

Сербия и Германия стали последними странами, получившими прямую путевку на баскетбольный турнир Олимпийских игр 2024 года в Париже, став лучшими европейскими сборными на чемпионате мира-2023.

Сербия вышла в полуфинал ЧМ после победы над Литвой со счетом 87:68. Германия вырвала победу у Латвии на последних секундах и также вошла в четверку лучших.

На данный момент известны 8 из 12 участников баскетбольного тура Олимпийских игр в Париже.

Сербия и Германия присоединились к Франции (страна-хозяйка), США и Канаде (лучшие команды Америки), Южному Судану (лучшая команда Африки), Японии (лучшая страна Азии) и Австралии (лучшая страна Океании).

Остальные четыре участника будут определены в квалификационных олимпийских турнирах, которые пройдут 2–7 июля 2024 года. Участниками этих турниров станут Ангола, Бразилия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Испания, Италия, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Словения, Филиппины, Финляндия, Черногория, Багамские острова, Бахрейн, Камерун, Польша и Хорватия. 24 команды поделятся на 4 турнира, победитель каждого турнира получит путевку на Олимпиаду.

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7 комментариев

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Roman Boroveev
А походу у нас будет целое поколение без чемпионатов мира, Европы, олимпиад. Спасибо,Моль. Когда же ты присоединишься к Бен Ладену и Кадафи.
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AERN
Испания, Италия, Словения, Бразилия - будут хорошим дополнением.
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balander09
Провал Аргентины в отборе на ЧМ лишил даже отбора на ОИ?
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Yusif Huseyinov
Завтра матчи получается , никакого значения не имеют ? Литва Словения и Италия Латвия ?
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Южанин78
Ответ AERN
Испания, Италия, Словения, Бразилия - будут хорошим дополнением.
Мне было ьы интересно посмотреть на Багамы с Эйтоном, Хилдом, Гордоном и к ним ещё могут присоединиться братья Мобли
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Yusif Huseyinov
Завтра матчи получается , никакого значения не имеют ? Литва Словения и Италия Латвия ?
Да, ну разве что ФИБА в них разыграет хозяина квалы
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nata shima
Ответ Yusif Huseyinov
Завтра матчи получается , никакого значения не имеют ? Литва Словения и Италия Латвия ?
за 5-8 место. Для олимпиады без разницы
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