Лука Дончич: «Судьи сказали: «Мы не будем фиксировать фолы на нем, потому что он агрессивно ведет себя по отношению к нам»

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич после поражения от Канады (89:100) в матче 1/4 финала чемпионата мира обвинил судей в нежелании фиксировать на нем фолы.

«Думаю, что все понимают, почему я был расстроен. Судьи сказали: «Мы не будем фиксировать фолы на нем, потому что он агрессивно ведет себя по отношению к нам». Я знаю, что часто жалуюсь, но не думаю, что это справедливо. Против меня играли очень жестко, но говорить такое было несправедливо.

Уважаю Диллона Брукса, он играет очень жестко. Кому-то он может не нравиться, но я уважаю его за то, что он делает. Он делает это очень хорошо.

Поздравляю Канаду. Они сыграли великолепно и очень жестко. За них выступает один из лучших игроков в мире. Горжусь своей командой, все выложились на 100 процентов, мы должны вернуться в раздевалку с высоко поднятой головой. Я горжусь нами.

Благодарен филиппинским болельщикам за любовь. Это было потрясающе, очень много болельщиков, и я надеюсь, что мы сможем принести им победу в следующем матчем.

Мы были близки к победе. Мне нужно лучше контролировать свои эмоции», – сказал Дончич.

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