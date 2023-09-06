Лука Дончич и Диллон Брукс удалены за технические фолы в матче 1/4 финала ЧМ-2023
Судьи удалили звездного разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича и форварда сборной Канады Диллона Брукса во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2023.
Оба игрока были удалены в четвертой четверти встречи за два технических фола.
Брукс покинул паркет за 7:06 до конца основного времени матча. Дончич ушел с площадки за 6:37 до конца при счете 92:77 в пользу канадцев.
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