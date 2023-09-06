Лука Дончич и Диллон Брукс удалены за технические фолы в матче 1/4 финала ЧМ-2023

Теги сборная Словении сборная Канады судьи Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Судьи удалили звездного разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича и форварда сборной Канады Диллона Брукса во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2023.

Оба игрока были удалены в четвертой четверти встречи за два технических фола.

Брукс покинул паркет за 7:06 до конца основного времени матча. Дончич ушел с площадки за 6:37 до конца при счете 92:77 в пользу канадцев.

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8 комментариев

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кандид
"...при счете 92:77 в пользу словенцев". Матч тем временем закончился 100-89 в пользу Канады. У Словении очки отобрали?
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+18
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Сергей Пузанков
Ответ Egorushka56
Словения не могла вести 92:77) Пончик едет домой, слишком много на себя взял, самонадеянный словенский индюшонок. Что ты там Вагнеру показывал?))
Чего он там много взял, вывел очень среднюю команду в 8-ку. А до поездки домой еще матчи за 5-8 будут.
+15
-2
+13
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Костя Кот
Ответ кандид
"...при счете 92:77 в пользу словенцев". Матч тем временем закончился 100-89 в пользу Канады. У Словении очки отобрали?
да, за бессилие пухляша
+7
-2
+5
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Andy
Пухляш от собственного бессилия заранее решил матч завершить.
+9
-6
+3
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Константин Ловков
Ответ кандид
"...при счете 92:77 в пользу словенцев". Матч тем временем закончился 100-89 в пользу Канады. У Словении очки отобрали?
Хах, не, просто опечатка, поправили, спасибо за наводку!
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