Лука Дончич и Диллон Брукс удалены за технические фолы в матче 1/4 финала ЧМ-2023

Судьи удалили звездного разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича и форварда сборной Канады Диллона Брукса во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2023.

Оба игрока были удалены в четвертой четверти встречи за два технических фола.

Брукс покинул паркет за 7:06 до конца основного времени матча. Дончич ушел с площадки за 6:37 до конца при счете 92:77 в пользу канадцев.

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