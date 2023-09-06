Ронни 2K: «Чемпионом НБА станет «Финикс». Все говорят про Била и трио, но мне нравится их скамейка»
Ронни 2K, промоутер популярного баскетбольного симулятора NBA 2K, назвал команду, которую считает главным претендентом на титул в новом сезоне НБА.
«Чемпионом НБА станет «Финикс», это мой выбор. Думаю, они со всем разберутся, все у них заработает.
Все говорят про Брэдли Била и трио, но мне нравится и их скамейка тоже, они стали глубже. Это было их проблемой. Это не Кевин Дюрэнт и Девин Букер провалились в плей-офф, им просто не хватало поддержки. Но произведенные изменения смотрятся очень неплохо.
Не вижу команду, которая сможет их остановить», – заявил Ронни 2K.
«Финикс» в межсезонье подписал свободных агентов Чимези Мету, Дрю Юбэнкса, Юту Ватанабе, Кейту Бэйтс-Диопа, Эрика Гордона и Бола Бола.
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