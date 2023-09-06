Ронни 2K, промоутер популярного баскетбольного симулятора NBA 2K, назвал команду, которую считает главным претендентом на титул в новом сезоне НБА.

«Чемпионом НБА станет «Финикс», это мой выбор. Думаю, они со всем разберутся, все у них заработает.

Все говорят про и трио, но мне нравится и их скамейка тоже, они стали глубже. Это было их проблемой. Это не и провалились в плей-офф, им просто не хватало поддержки. Но произведенные изменения смотрятся очень неплохо.

Не вижу команду, которая сможет их остановить», – заявил Ронни 2K.

« » в межсезонье подписал свободных агентов Чимези Мету, Дрю Юбэнкса, , Кейту Бэйтс-Диопа, Эрика Гордона и Бола Бола.

Олдскульные центровые-здоровяки все еще ценны в сборных. Как показывает ЧМ, их время еще не ушло

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»