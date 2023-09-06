Ронни 2K: «Чемпионом НБА станет «Финикс». Все говорят про Била и трио, но мне нравится их скамейка»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер NBA 2K Юта Ватанабе Бол Бол Баскетбол

Ронни 2K, промоутер популярного баскетбольного симулятора NBA 2K, назвал команду, которую считает главным претендентом на титул в новом сезоне НБА.

«Чемпионом НБА станет «Финикс», это мой выбор. Думаю, они со всем разберутся, все у них заработает.

Все говорят про Брэдли Била и трио, но мне нравится и их скамейка тоже, они стали глубже. Это было их проблемой. Это не Кевин Дюрэнт и Девин Букер провалились в плей-офф, им просто не хватало поддержки. Но произведенные изменения смотрятся очень неплохо.

Не вижу команду, которая сможет их остановить», – заявил Ронни 2K.

«Финикс» в межсезонье подписал свободных агентов Чимези Мету, Дрю Юбэнкса, Юту Ватанабе, Кейту Бэйтс-Диопа, Эрика Гордона и Бола Бола.

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3 комментария

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Ocelot
интересно какую поддержку могут дать Мету, Юбэнкс, Ватанабе, Диоп и Бол Бол в ПО?
из всех этих имен только от Гордона можно ждать какой то помощи
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Roman Boroveev
Ответ Ocelot
интересно какую поддержку могут дать Мету, Юбэнкс, Ватанабе, Диоп и Бол Бол в ПО? из всех этих имен только от Гордона можно ждать какой то помощи
Смотря какие минуты. Опять же надо в ПО дать отдых лидерам и наковырять какие то очки, по силам в принципе)
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