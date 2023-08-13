Кевин Гарнетт: «Леброн и Дюрэнт играли с мячом в руках целую вечность. Могут они хоть раз сыграть без мяча?»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кевин Гарнетт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт заявил на подкасте, что суперзвездам Леброну ДжеймсуЛейкерс») и Кевину ДюрэнтуФиникс») пора чаще играть без мяча.

«Я не считаю, что ответственность за результаты «Санз» лежит на Дюрэнте. Это команда Букера. Несправедливо оказывать давление на Дюрэнта.

Послушай, Леброну и Дюрэнту пора взять на себя роль игроков, которые выбегают на точку, получают мяч и бросают. Они играли с мячом в руках целую вечность. Могут они хоть раз сыграть без мяча? Могут они уйти в угол и позволить кому-то другому разыграть комбинацию для них?» – сказал Гарнетт.

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5 комментариев

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Jerry Rodrogha
Дюрант может. У него бросок элитный. У Брона лучшая игра всегда была с мячом
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<~Inter~>
Он процент трешек Леброна видел? Он же будет минусовым игроком, если забрать у него мяч. Это же не Карри который в случае необходимости может до 40 лет стоять в углу и бросать трехочковые
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Михаил Галкин
Кевин может , Леброн нет
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scorp19
Джеймс уже давно не первая опция. Лишь в клатче продолжают ему мяч отдавать, но и это скорее всего уже пропадёт скоро.
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Evgeniy 72
Гарнетт забыл пояснить почему Кевину и Брону стоит меньше возиться с мячом. Букеру Дюрант не мешает вовсе, а у ЛАЛ на позиции первого номера вообще нет разыгрывающих хорошего уровня. Ладно бы он раньше высказался, когда там Уэстбрук был, но ведь молчал, когда все поливали Расса.
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