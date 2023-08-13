Кевин Гарнетт: «Леброн и Дюрэнт играли с мячом в руках целую вечность. Могут они хоть раз сыграть без мяча?»

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт заявил на подкасте, что суперзвездам (« ») и (« ») пора чаще играть без мяча.

«Я не считаю, что ответственность за результаты «Санз» лежит на Дюрэнте. Это команда . Несправедливо оказывать давление на Дюрэнта.

Послушай, Леброну и Дюрэнту пора взять на себя роль игроков, которые выбегают на точку, получают мяч и бросают. Они играли с мячом в руках целую вечность. Могут они хоть раз сыграть без мяча? Могут они уйти в угол и позволить кому-то другому разыграть комбинацию для них?» – сказал Гарнетт.

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