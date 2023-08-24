Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Джейлен Грин вместе готовятся к сезону

Лидеры « » и готовятся к новому сезону в компании разыгрывающего «Хьюстона» под руководством тренера Адама Харрингтона.

Ранее с Дюрэнтом и Грином тренировался второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен («Оклахома»).

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет