Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Джейлен Грин вместе готовятся к сезону

Теги Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Девин Букер Джейлен Грин Баскетбол

Лидеры «Финикса» Кевин Дюрэнт и Девин Букер готовятся к новому сезону в компании разыгрывающего «Хьюстона» Джейлена Грина под руководством тренера Адама Харрингтона.

Ранее с Дюрэнтом и Грином тренировался второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен («Оклахома»).

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Катасонов
Чтобы стать лучшим скорером надо тренироваться с лучшими. Жду не дождусь посмотреть на Джейлена в новом сезоне. Судя по тренировкам он работает над своей слабой стороной - бросками с ведения со средней. Надеюсь Удока поставит ему защиту , благо все данные есть. И все , прогресс до звезды ему будет обеспечен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий