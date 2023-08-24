Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Джейлен Грин вместе готовятся к сезону
Лидеры «Финикса» Кевин Дюрэнт и Девин Букер готовятся к новому сезону в компании разыгрывающего «Хьюстона» Джейлена Грина под руководством тренера Адама Харрингтона.
Ранее с Дюрэнтом и Грином тренировался второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен («Оклахома»).
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