Американский спринтер Ноа Лайлс считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Звезды лиги ответили

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт Юдонис Хаслем Дэмиан Лиллард Аарон Гордон соцсети Девин Букер Ноа Лайлс Хуан Тоскано-Андерсон Баскетбол

Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Несколько игроков НБА отреагировали на слова соотечественника.

Кевин Дюрэнт, «Финикс»: Кто-нибудь, помогите братану.

Девин Букер, «Финикс»: 🤦🏾‍♂️

Дэмиан Лиллард, «Портленд»: Че за 😂😂

Аарон Гордон, «Денвер»: Успокойся... Я бы сделал этого парня на дистанции 200 метров.

Хуан-Тоскано Андерсон: По моей информации, НБА – лучшая лига в МИРЕ.

Юдонис Хаслем: Я твой большой поклонник, но заканчивай с этой ерундой, бро.

Лайлс – пятикратный чемпион мира. Сейчас он выступает на ЧМ в Будапеште, где выиграл два золота – в беге на 100 и 200 м.

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10 комментариев

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Vincenity15
Ну формально, еще как минимум несколько дней чемпион Испании - чемпион мира, по их логике)
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+12
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Тимур Незаметдинов
Красавчик
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Виктор Шакуров
Я вот всегда задавался вопросом, почему под сводами арен чемпинонов НБА, вывешивают баннеры с надписью "Чемпионы мира". Спору нет, НБА самая мощная баскетбольная лига, но она такой же чемпионат США, как и другие чемпионаты Испании, Мексики, Австралии.... В командах этих чемпионатов, так же играют игроки всего мира. Кто знает, если бы проводились игры между ТОП клубами мира, есть небольшая вероятность победы какой-нибудь европейской команды. Мало вероятно, но теоретически это возможно. Не будем забывать, что лучшие игроки в мире (США), уже проигрывали на Олимпиадах и ЧМ.

Я не настаиваю на своем мнении, просто размышление...
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Вадим Ахтямов
кстать после Суперсерии между клубами СССР и НХЛ, в Америке перестали называть обладателей Кубка Стэнли чемпионами мира, так как поняли что и в других лигах есть клубы не слабее
Но к НБА это не относится конечно, Лига на световые годы впереди всех остальных...
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tu-tang
Как там в боксе, куча ассоциаций (или как их там) и везде свой чемпион мира. Так и тут, чемпион мира по версии ЭнБиЭй
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Asl Ali
честно сказать это бред полнейший . В нхл так же считали себя чемпионами мира, пока им зад не надрали. а в свете последних высказываний , про страны третьего мира ( Франция и тд ) испанский стыд вызывает. Полуграмотные миллионеры толком не учившиеся в школе , и на которых сыпят миллионы баксов не видят дальше своего носа.

эта американское высокомерие всегда бесило. мир не крутится вокруг юэсэй . пора бы это понять
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Ed Monix
Аарон Гордон задолбался бы пыль глотать, а не обогнал бы Лайлза на 200м. Некоторые отчёта себе не отдают, что такое чемпион мира в беге на 200м. Это нечеловеческая сила мощь. Даже такой суператлет по меркам НБА, как Аарон Гордон, это так себе атлет по сравнению со спринтерами уровня Лайлза. И Лайлз проявил и проявлял всегда огромное уважение к атлетам из других стран. Формально он прав, потому что чемпионы мира по баскетболу по правилам ФИБА это национальная сборная, которая выиграла настоящий чемпионат мира по правилам ФИБА. А НБА могут объявлять победителей своего первенства хоть "чемпионами мира", хоть "чемпионами солнечной системы", но клубы у них имеют иностранных легионеров, поэтому ни о каком мировом чемпионстве юридически и речи быть не может.
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Игор Ткачук
Ответ Scrappy_Coco
ну так то пендосы всегда считали сша всем миром
НУ В БАСКЕТБОЛЕ США ЕТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕСЬ МИР. БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ. ИХ НИКТО НЕ ОБЫГРАЕТ. И ЕТО ФАКТ.
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