Американский спринтер Ноа Лайлс считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Звезды лиги ответили
Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.
«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?
Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.
Несколько игроков НБА отреагировали на слова соотечественника.
Кевин Дюрэнт, «Финикс»: Кто-нибудь, помогите братану.
Девин Букер, «Финикс»: 🤦🏾♂️
Дэмиан Лиллард, «Портленд»: Че за 😂😂
Аарон Гордон, «Денвер»: Успокойся... Я бы сделал этого парня на дистанции 200 метров.
Хуан-Тоскано Андерсон: По моей информации, НБА – лучшая лига в МИРЕ.
Юдонис Хаслем: Я твой большой поклонник, но заканчивай с этой ерундой, бро.
Лайлс – пятикратный чемпион мира. Сейчас он выступает на ЧМ в Будапеште, где выиграл два золота – в беге на 100 и 200 м.
Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка
А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023
Я не настаиваю на своем мнении, просто размышление...
Но к НБА это не относится конечно, Лига на световые годы впереди всех остальных...
эта американское высокомерие всегда бесило. мир не крутится вокруг юэсэй . пора бы это понять