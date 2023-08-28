Американский спринтер Ноа Лайлс считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Звезды лиги ответили

Американский спринтер удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Несколько игроков НБА отреагировали на слова соотечественника.

, « »: Кто-нибудь, помогите братану.

, «Финикс»: 🤦🏾‍♂️

, «Портленд»: Че за 😂😂

Аарон Гордон, «Денвер»: Успокойся... Я бы сделал этого парня на дистанции 200 метров.

Хуан-Тоскано Андерсон: По моей информации, НБА – лучшая лига в МИРЕ.

Юдонис Хаслем: Я твой большой поклонник, но заканчивай с этой ерундой, бро.

Лайлс – пятикратный чемпион мира. Сейчас он выступает на ЧМ в Будапеште, где выиграл два золота – в беге на 100 и 200 м.

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