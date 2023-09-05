ФИБА представила официальный мяч финала чемпионата мира-2023

Партнер ФИБА компания Molten представила официальный мяч для финала чемпионата мира 2023 года, который состоится в Маниле, Филиппины, в воскресенье, 10 сентября.

Мяч был изготовлен специально для финала на основе официального мяча ЧМ-2023 BG5000. На нем выгравирован логотип турнира, золотой кубок Нейсмита, а также дата финала и уникальный серийный номер.

Специальный мяч ограниченной серии всего в 1200 экземпляров можно приобрести на Филиппинах с 4 сентября.

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