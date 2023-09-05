Николо Мелли: «Нам не хватило немного удачи. Мы заслуживали большего»

Форвард сборной Италии Николо Мелли считает, что его команде не хватило удачи для того, чтобы выйти в 1/2 финала чемпионата мира.

«Нам не хватило немного удачи. Я очень горжусь этой командой. Мы заслуживали большего, мы заслуживали преодолеть четвертьфинал.

Придется еще раз узнать, что такое поражение, но мы вернемся следующим летом, пройдя квалификацию на Олимпийские игры. А если не пройдем, то вернемся следующим летом, а потом следующим летом. Мы будем возвращаться снова, снова и снова, пока, наконец, не добьемся успеха», – сказал Мелли.

Италия заняла первое место в группе и попала в 1/4 финала на США, которые уступили Литве в заключительном матче группового этапа. Итальянцы проиграли американцам – 63:100.

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