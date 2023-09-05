Николо Мелли: «Нам не хватило немного удачи. Мы заслуживали большего»

Теги сборная Италии сборная США Николо Мелли Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Италии Николо Мелли считает, что его команде не хватило удачи для того, чтобы выйти в 1/2 финала чемпионата мира.

«Нам не хватило немного удачи. Я очень горжусь этой командой. Мы заслуживали большего, мы заслуживали преодолеть четвертьфинал.

Придется еще раз узнать, что такое поражение, но мы вернемся следующим летом, пройдя квалификацию на Олимпийские игры. А если не пройдем, то вернемся следующим летом, а потом следующим летом. Мы будем возвращаться снова, снова и снова, пока, наконец, не добьемся успеха», – сказал Мелли.

Италия заняла первое место в группе и попала в 1/4 финала на США, которые уступили Литве в заключительном матче группового этапа. Итальянцы проиграли американцам – 63:100.

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1 комментарий

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nikolaev-78
Да. В четвертой четверти та трешка могла бы перевернуть. Эх
+2
0
+2
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