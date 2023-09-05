Женская НБА. «Даллас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.
«Даллас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» сыграет с «Лос-Анджелесом».
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Лос-Анджелес
6 сентября. 2.00
Индиана – Чикаго
6 сентября. 2.00
Даллас – Нью-Йорк
6 сентября. 3.00
Финикс – Вашингтон
6 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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