Женская НБА. «Даллас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Даллас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» сыграет с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Лос-Анджелес

6 сентября. 2.00

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6 сентября. 2.00

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6 сентября. 3.00

Финикс – Вашингтон

6 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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