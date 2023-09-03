Женская НБА. «Чикаго» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» – «Финикс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Чикаго» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» – «Финикс».
Регулярный чемпионат
Чикаго – Нью-Йорк
3 сентября. 22:00
Даллас – Индиана
3 сентября. 23:00
Миннесота – Финикс
4 сентября. 02:00
Лос-Анджелес – Вашингтон
4 сентября. 02:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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