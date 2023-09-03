Женская НБА. «Чикаго» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» – «Финикс» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Чикаго» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» – «Финикс».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ЧикагоНью-Йорк

3 сентября. 22:00

Даллас – Индиана

3 сентября. 23:00

МиннесотаФиникс

4 сентября. 02:00

Лос-Анджелес – Вашингтон

4 сентября. 02:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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