Женская НБА. «Лас-Вегас» обыграл «Сиэтл» благодаря 30 очкам Уилсон
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лас-Вегас» был сильнее «Сиэтла».
Регулярный чемпионат
Лас-Вегас – Сиэтл – 103:77 (25:19, 24:24, 26:24, 28:10)
Лас-Вегас: Уилсон (30 + 10 подборов), Янг (22 + 6 передач), Кларк (16), Плам (15 + 8 передач), Грэй (14 + 9 передач)
Cиэтл: Лойд (28 + 10 подборов), Уиткомб (14), Магбегор (12)
3 сентября. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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