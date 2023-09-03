Женская НБА. «Лас-Вегас» обыграл «Сиэтл» благодаря 30 очкам Уилсон

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лас-Вегас» был сильнее «Сиэтла».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лас-Вегас – – 103:77 (25:19, 24:24, 26:24, 28:10)

Лас-Вегас: Уилсон (30 + 10 подборов), Янг (22 + 6 передач), Кларк (16), Плам (15 + 8 передач), Грэй (14 + 9 передач)

Cиэтл: Лойд (28 + 10 подборов), Уиткомб (14), Магбегор (12)

3 сентября. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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