Женская НБА. «Миннесота» в овертайме одолела «Атланту», «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Миннесота» в овертайме одолела « », «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– - 100:110 (27:24, 19:30, 31:26, 23:30)

ИНДИАНА: Бостон (27 + 11 подборов + 5 передач), К. Митчелл (25 + 5 передач), Смит (18 + 11 подборов).

ДАЛЛАС: Сабалли (40 + 7 подборов), Огунбовале (25).

2 сентября. 02:00

– Атланта – 91:85 ОТ (20:21, 23:22, 18:20, 13:11, 17:11)

МИННЕСОТА: Коллье (27 + 17 подборов), Макбрайд (20).

АТЛАНТА: Паркер (20 + 7 подборов), Ховард (16 + 8 подборов + 6 передач).

2 сентября. 03:00

– Коннектикут – 89:58 (27:16, 22:16, 24:17, 16:9)

НЬЮ-ЙОРК: Лэйни (19), Йоханнес (18), Стюарт (14 + 10 подборов + 7 передач).

КОННЕКТИКУТ: Хэйс (11), Боннер (9).

2 сентября. 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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