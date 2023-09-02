Женская НБА. «Миннесота» в овертайме одолела «Атланту», «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.
«Миннесота» в овертайме одолела «Атланту», «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут».
Регулярный чемпионат
Индиана – Даллас - 100:110 (27:24, 19:30, 31:26, 23:30)
ИНДИАНА: Бостон (27 + 11 подборов + 5 передач), К. Митчелл (25 + 5 передач), Смит (18 + 11 подборов).
ДАЛЛАС: Сабалли (40 + 7 подборов), Огунбовале (25).
2 сентября. 02:00
Миннесота – Атланта – 91:85 ОТ (20:21, 23:22, 18:20, 13:11, 17:11)
МИННЕСОТА: Коллье (27 + 17 подборов), Макбрайд (20).
АТЛАНТА: Паркер (20 + 7 подборов), Ховард (16 + 8 подборов + 6 передач).
2 сентября. 03:00
Нью-Йорк – Коннектикут – 89:58 (27:16, 22:16, 24:17, 16:9)
НЬЮ-ЙОРК: Лэйни (19), Йоханнес (18), Стюарт (14 + 10 подборов + 7 передач).
КОННЕКТИКУТ: Хэйс (11), Боннер (9).
2 сентября. 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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