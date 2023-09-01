Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Лас-Вегас» взял верх над «Вашингтоном»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.
«Коннектикут» победил «Финикс», «Лас-Вегас» обыграл «Вашингтон», «Лос-Анджелес» дома уступил «Сиэтлу».
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Финикс – 84:74 (16:18, 22:23, 20:8, 26:25)
КОННЕКТИКУТ: Харрис, Хидеман (обе – 18), А. Томас (12 + 13 подборов).
ФИНИКС: Грайнер (15), Саттон (13 + 6 подборов + 6 передач).
1 сентября. 2.00
Лас-Вегас – Вашингтон – 84:75 (24:14, 16:16, 24:29, 20:16)
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (26 + 11 подборов), Грэй (21), Плам (12 + 10 передач).
ВАШИНГТОН: Делле Донне (17), Сайкс (16 + 7 подборов + 5 передач).
1 сентября. 5.00
Лос-Анджелес – Сиэтл – 61:72 (12:22, 17:16, 15:14, 17:20)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Н. Огвумике (11 + 7 подборов), Самуэльсон (10 + 6 подборов).
СИЭТЛ: Лойд (25 + 7 подборов + 7 передач), Уиткомб (14).
1 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ
Как игроки НБА на чемпионаты мира ездят
Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – это важнейший турнир в память о матери
Комментарии