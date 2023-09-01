Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Лас-Вегас» взял верх над «Вашингтоном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Коннектикут» победил «Финикс», «Лас-Вегас» обыграл « », «Лос-Анджелес» дома уступил « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – – 84:74 (16:18, 22:23, 20:8, 26:25)

КОННЕКТИКУТ: Харрис, Хидеман (обе – 18), А. Томас (12 + 13 подборов).

ФИНИКС: Грайнер (15), Саттон (13 + 6 подборов + 6 передач).

1 сентября. 2.00

Лас-Вегас – Вашингтон – 84:75 (24:14, 16:16, 24:29, 20:16)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (26 + 11 подборов), Грэй (21), Плам (12 + 10 передач).

ВАШИНГТОН: Делле Донне (17), Сайкс (16 + 7 подборов + 5 передач).

1 сентября. 5.00

– Сиэтл – 61:72 (12:22, 17:16, 15:14, 17:20)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Н. Огвумике (11 + 7 подборов), Самуэльсон (10 + 6 подборов).

СИЭТЛ: Лойд (25 + 7 подборов + 7 передач), Уиткомб (14).

1 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Как игроки НБА на чемпионаты мира ездят

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – это важнейший турнир в память о матери