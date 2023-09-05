Атакующий защитник сборной США Остин Ривз после победы над Италией в 1/4 финала ЧМ-2023 ответил хейтерам, которые раскритиковали его за неудачную игру против Литвы.

«Я взял себя в руки, изучил предыдущий матч и посмотрел, что я сделал не так. Очевидно, я плохо отзащищался в трехсекундной зоне. Приятель моего брата сделал пару хороших финтов, нужно отдать ему должное. Но баскетболист не должен терять уверенность в том, что он делает. Удачи всем, кто пытается заставить меня потерять уверенность», – сказал Ривз.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?