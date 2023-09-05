Остин Ривз: «Удачи всем, кто пытается заставить меня потерять уверенность»

Теги сборная Италии сборная Литвы сборная США Вайдас Кариняускас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Остин Ривз после победы над Италией в 1/4 финала ЧМ-2023 ответил хейтерам, которые раскритиковали  его за неудачную игру против Литвы.

«Я взял себя в руки, изучил предыдущий матч и посмотрел, что я сделал не так. Очевидно, я плохо отзащищался в трехсекундной зоне. Приятель моего брата сделал пару хороших финтов, нужно отдать ему должное. Но баскетболист не должен терять уверенность в том, что он делает. Удачи всем, кто пытается заставить меня потерять уверенность», – сказал Ривз.

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7 комментариев

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Роман Бояринов
Да, фактор уверенности в спорте, мне кажется иногда очень недооценивается
+7
-1
+6
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Валера, настало твое время...
Ответ Bdv68
лошара разбаразился))
Так не базарь
+9
-3
+6
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Сицилийский виноград
Ответ Сергей Пузанков
приятель моего брата - это кто?
Кариняускас https://m.sports.ru/basketball/1115441311-vajdas-karinyauskas-o-tom-zachem-pokazal-yazyk-rivzu-ego-brat-skazal-n.html?
+4
0
+4
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Сергей Пузанков
приятель моего брата - это кто?
+2
0
+2
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ansat
Ответ Сергей Пузанков
приятель моего брата - это кто?
https://www.sports.ru/basketball/1115441311-vajdas-karinyauskas-o-tom-zachem-pokazal-yazyk-rivzu-ego-brat-skazal-n.html
+1
0
+1
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Swhat
Тяжело потерять уверенность если твоя команда на голову выше других участников.
Из близких к равным соперникам, только Канада
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