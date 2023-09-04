Брат Остина Ривза после поражения США: «У людей посты «Остин Ривз – отстой» просто в закладках лежали в ожидании плохой игры 😂😂😂»

Спенсер Ривз, брат атакующего защитника сборной США Остина Ривза, встал на защиту звезды «Лейкерс».

Пользователи сети раскритиковали Остина за неудачную игру против Литвы.

Ривз получил 5 персональных, провел на паркете лишь 13 минут и набрал 7 очков.

«У людей реально посты «Остин Ривз – отстой» просто в закладках лежали в ожидании плохой игры 😂😂😂», – написал Спенсер Ривз.

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