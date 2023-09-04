Брат Остина Ривза после поражения США: «У людей посты «Остин Ривз – отстой» просто в закладках лежали в ожидании плохой игры 😂😂😂»

Теги сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Спенсер Ривз, брат атакующего защитника сборной США Остина Ривза, встал на защиту звезды «Лейкерс».

Пользователи сети раскритиковали Остина за неудачную игру против Литвы.

Ривз получил 5 персональных, провел на паркете лишь 13 минут и набрал 7 очков.

«У людей реально посты «Остин Ривз – отстой» просто в закладках лежали в ожидании плохой игры 😂😂😂», – написал Спенсер Ривз.

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2 комментария

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Ametis
Ответ avcgloronalduMU
да ладно, первый раз что ли США выбирает себе соперников и сетку по плей офф?
полный бред
+1
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