Остин Ривз: «Знали, что литовцы способны обыграть нас»

Теги сборная Литвы сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

По словам форварда сборной США Остина Ривза, в команде осознавали силу команды Литвы, которая нанесла американцам первое поражение на ЧМ-2023.

Литовцы обыграли сборную США в заключительном матче второго группового этапа.

«Мы знали, что литовцы верят в себя. Понимали, что они способны обыграть нас», – заявил Ривз.

Сегодня США в четвертьфинале сыграют с Италией.

Вдохновляется Кобе, летает за мячом, как Родман, играл с Газолем. 10 фактов а Джеремайе Хилле

Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Ну тут слив ради интриги походу, дабы возможный финал был США-Канада, ФИБА всё делает для увеличения интереса, как и НБА
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Derek Apple
знали, и поэтому проиграли топ цитата)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий