Остин Ривз: «Знали, что литовцы способны обыграть нас»

По словам форварда сборной США Остина Ривза, в команде осознавали силу команды Литвы, которая нанесла американцам первое поражение на ЧМ-2023.

Литовцы обыграли сборную США в заключительном матче второго группового этапа.

«Мы знали, что литовцы верят в себя. Понимали, что они способны обыграть нас», – заявил Ривз.

Сегодня США в четвертьфинале сыграют с Италией.

Вдохновляется Кобе, летает за мячом, как Родман, играл с Газолем. 10 фактов а Джеремайе Хилле

Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции