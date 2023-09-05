Остин Ривз: «Знали, что литовцы способны обыграть нас»
По словам форварда сборной США Остина Ривза, в команде осознавали силу команды Литвы, которая нанесла американцам первое поражение на ЧМ-2023.
Литовцы обыграли сборную США в заключительном матче второго группового этапа.
«Мы знали, что литовцы верят в себя. Понимали, что они способны обыграть нас», – заявил Ривз.
Сегодня США в четвертьфинале сыграют с Италией.
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