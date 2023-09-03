Остин Ривз: «Литва – хорошая команда, и сегодня они это доказали»

Атакующий защитник сборной США Остин Ривз отдал должное команде Литвы после поражения (104:110) в заключительном матче второго раунда чемпионата мира.

«Они начали с 9 из 9 из-за дуги. Когда соперник так бросает, сложно удерживать и сокращать отставание. Снимаю шляпу, они провели очень хороший матч.

Кариняускас – очень хороший баскетболист. Снимаю шляпу перед каждым из них. Мы знали, что нас ждет. Нельзя сказать, что мы недооценили их. Это хорошая команда, и сегодня они это доказали.

Сейчас или никогда. Теперь либо побеждаем, либо едем домой», – сказал Ривз.

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