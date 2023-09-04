Вайдас Кариняускас о том, зачем показал язык Ривзу: «Его брат сказал: «Начни с ним треш-ток». После игры семейный чат превратился в паблик с мемами»

Разыгрывающий сборной Литвы Вайдас Кариняускас объяснил, почему во время игры против США пытался вывести из себя атакующего защитника , а также признался, что не был готов к такому общественному резонансу на свой поступок.

«В прошлом году я играл с братом Остина. Так что я поговорил с ним перед игрой, и он сказал: «Начни с ним треш-ток». Поэтому я показал язык.

Не ожидал, что все это произойдет так быстро. Вошел в раздевалку, как и после любой другой победы на чемпионате мира. Все стали говорить мне, чтобы я посмотрел то-то и то-то. Я не зацикливался на этом, и до сих пор не зацикливаюсь. Знаю, что это происходит, но стараюсь не вмешиваться.

Все присылали мне мемы. Семейный чат превратился в паблик с мемами, и мне кажется, что для них это стало событием. Честно говоря, многие мемы я не понимал – наверное, я немного старомоден. В итоге спрашивал у других, почему я попал в некоторыми из них. Но одно могу сказать точно: все эти мемы были смешными и появились после нашей победы, а не после тяжелых поражений, когда люди обычно критикуют», – сказал Кариняускас.

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