Вайдас Кариняускас о том, зачем показал язык Ривзу: «Его брат сказал: «Начни с ним треш-ток». После игры семейный чат превратился в паблик с мемами»

Теги сборная Литвы сборная США Вайдас Кариняускас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Разыгрывающий сборной Литвы Вайдас Кариняускас объяснил, почему во время игры против США пытался вывести из себя атакующего защитника Остина Ривза, а также признался, что не был готов к такому общественному резонансу на свой поступок.

«В прошлом году я играл с братом Остина. Так что я поговорил с ним перед игрой, и он сказал: «Начни с ним треш-ток». Поэтому я показал язык.

Не ожидал, что все это произойдет так быстро. Вошел в раздевалку, как и после любой другой победы на чемпионате мира. Все стали говорить мне, чтобы я посмотрел то-то и то-то. Я не зацикливался на этом, и до сих пор не зацикливаюсь. Знаю, что это происходит, но стараюсь не вмешиваться.

Все присылали мне мемы. Семейный чат превратился в паблик с мемами, и мне кажется, что для них это стало событием. Честно говоря, многие мемы я не понимал – наверное, я немного старомоден. В итоге спрашивал у других, почему я попал в некоторыми из них. Но одно могу сказать точно: все эти мемы были смешными и появились после нашей победы, а не после тяжелых поражений, когда люди обычно критикуют», – сказал Кариняускас.

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