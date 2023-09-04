Остин Ривз о трештоке Кариняускаса: «Это часть баскетбола. Не испытываю никаких эмоций»

Теги сборная Литвы сборная США Вайдас Кариняускас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз признался, что не стал принимать близко к сердцу треш-ток со стороны разыгрывающего Литвы Вайдаса Кариняускаса.

«Это баскетбол. Он пытается выиграть, я пытаюсь выиграть. Не испытываю никаких эмоций о том, что он так поступил. Не принимаю это близко к сердцу. В моей карьере было много случаев, когда люди смотрели на меня косо, делали всякие гадости, – это баскетбол.

В конце концов, это не имеет значения. Как я уже сказал, он провел очень хорошую игру, они провели очень хорошую игру как единое целое, и они нас, мягко говоря, обыграли. Мы вернемся», – сказал Ривз.

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