Филип Петрушев: «Золото? Почему нет? Победа над Литвой вселяет в нас уверенность»

Теги сборная Литвы сборная Сербии Йонас Валанчюнас Никола Милутинов Чемпионат мира по баскетболу 2023 Филип Петрушев Баскетбол

Форвард сборной Сербии Филип Петрушев заявил, что после победы над Литвой в 1/4 финала чемпионата мира (87:68) сербы способны выиграть золото.

«Я получил травму в первом матче, поэтому физически не на том уровне, на котором должен быть. Рад, что сегодня удалось помочь Николе Милутинову. У него было много работы в защите против Йонаса Валанчюнаса. Он отлично справился. У меня появилась возможность помочь, особенно в нападении, и внести свой вклад.

Золотая медаль? Почему нет? Особенно после таких побед. Эта команда только что обыграла США.

Эта победа определенно вселяет в нас уверенность, что мы можем дойти до конца», – сказал Петрушев.

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4 комментария

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Yusif Huseyinov
Да успокойтесь . Янки им слили . Дальше они такой фигней не будут страдать . Команда у Сша отличная так то , хоть и без первых звезд . Максимум канадцы могут че то там навязать
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Первый глор Кливленда
Ответ Alarich
Сербы в оптимальном составе с Йокичем, Мицичем и Покушевски уделали бы эту сборную США
Эту может и сделали бы. А если амеры в полном составе будут? Курри, лиллард, батлер, букер, фокс, Татум, дюрэнт, Дэвис. Это я навскидку, не особо напрягая память.
+2
0
+2
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Alarich
Ответ Первый глор Кливленда
Эту может и сделали бы. А если амеры в полном составе будут? Курри, лиллард, батлер, букер, фокс, Татум, дюрэнт, Дэвис. Это я навскидку, не особо напрягая память.
Мы говорим об этой команде. а не праймовых США. Американцам в лучшем составе никто не конкуренты, если только не сборную остального мира собирать
0
0
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