Филип Петрушев: «Золото? Почему нет? Победа над Литвой вселяет в нас уверенность»

Форвард сборной Сербии Филип Петрушев заявил, что после победы над Литвой в 1/4 финала чемпионата мира (87:68) сербы способны выиграть золото.

«Я получил травму в первом матче, поэтому физически не на том уровне, на котором должен быть. Рад, что сегодня удалось помочь . У него было много работы в защите против . Он отлично справился. У меня появилась возможность помочь, особенно в нападении, и внести свой вклад.

Золотая медаль? Почему нет? Особенно после таких побед. Эта команда только что обыграла США.

Эта победа определенно вселяет в нас уверенность, что мы можем дойти до конца», – сказал Петрушев.

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