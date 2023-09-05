Марко Гудурич: «Богданович произнес хорошую речь в перерыве»

Атакующий защитник сборной Сербии Марко Гудурич рассказал, как речь вдохновила команду во время матча 1/4 финала чемпионата мира против Литвы (87:68).

«Вы хорошо знаете Богдана. Он наш капитан. Он великолепно играет за сборную. Он всегда рядом. Он отличный лидер.

Во время большого перерыва, когда мы вели в счете, он произнес хорошую речь. Мы были в такой же ситуации в матче против Италии. Поэтому он произнес речь о том, как важно сохранять спокойствие, держаться вместе и играть разумно. Это лидер, который нам нужно, это наш капитан», – сказал Гудурич.

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