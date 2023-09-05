Марко Гудурич: «Богданович произнес хорошую речь в перерыве»

Теги сборная Литвы сборная Сербии Богдан Богданович Марко Гудурич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Марко Гудурич рассказал, как речь Богдана Богдановича вдохновила команду во время матча 1/4 финала чемпионата мира против Литвы (87:68).

«Вы хорошо знаете Богдана. Он наш капитан. Он великолепно играет за сборную. Он всегда рядом. Он отличный лидер.

Во время большого перерыва, когда мы вели в счете, он произнес хорошую речь. Мы были в такой же ситуации в матче против Италии. Поэтому он произнес речь о том, как важно сохранять спокойствие, держаться вместе и играть разумно. Это лидер, который нам нужно, это наш капитан», – сказал Гудурич.

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