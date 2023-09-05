Богдан Богданович: «Бориша Симанич нас сплотил. Эта победа для него»

Теги сборная Литвы сборная Сербии Богдан Богданович Бориша Симанич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после победы над Литвой в 1/4 финала чемпионата мира (87:68) рассказал о сообщении, которое он получил перед игрой от партнера по команде Бориши Симанича.

«Хочу начать с того, что расскажу кое-что о сегодняшнем утре. Наш партнер по команде, который до сих пор с нами, Бориша Симанич, дал нам потрясающую энергию.

Вчера мы нервничали по поводу переезда в другой отель. Особенно нервничал я. Почему-то в молодости я всегда проигрывал Литве. Но после собрания команды я увидел сообщение Бориши. Там было написано: «Ребята, я в порядке, не волнуйтесь, давайте сегодня победим».

Он думал о нас после всего, что с ним произошло. Он нас сплотил. Это потрясающий парень. Эта победа для него», – сказал Богданович.

Симанич лишился одной из почек из-за осложнений от удара, полученного во время матча чемпионата мира против Южного Судана.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Вот этот фактор х - действительно их основательно растрес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий