Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после победы над Литвой в 1/4 финала чемпионата мира (87:68) рассказал о сообщении, которое он получил перед игрой от партнера по команде Бориши Симанича.

«Хочу начать с того, что расскажу кое-что о сегодняшнем утре. Наш партнер по команде, который до сих пор с нами, Бориша Симанич, дал нам потрясающую энергию.

Вчера мы нервничали по поводу переезда в другой отель. Особенно нервничал я. Почему-то в молодости я всегда проигрывал Литве. Но после собрания команды я увидел сообщение Бориши. Там было написано: «Ребята, я в порядке, не волнуйтесь, давайте сегодня победим».

Он думал о нас после всего, что с ним произошло. Он нас сплотил. Это потрясающий парень. Эта победа для него», – сказал Богданович.

Симанич лишился одной из почек из-за осложнений от удара, полученного во время матча чемпионата мира против Южного Судана.

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