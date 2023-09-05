Богдан Богданович забросил трехочковый через руку Рокаса Йокубайтиса и показал жест «слишком маленький»

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович в одном из эпизодов матча против Литвы забросил трехочковый через руку и показал жест «слишком маленький».

Сербия обыграла Литву в 1/4 финала ЧМ-2023 – 87:68.

Богданович набрал 21 очко при 9 из 13 с игры за 27 минут на площадке. В активе игрока «Атланты» также 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

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