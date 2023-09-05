Богдан Богданович забросил трехочковый через руку Рокаса Йокубайтиса и показал жест «слишком маленький»

Теги сборная Литвы сборная Сербии видео Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Рокас Йокубайтис Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович в одном из эпизодов матча против Литвы забросил трехочковый через руку Рокаса Йокубайтиса и показал жест «слишком маленький».

Сербия обыграла Литву в 1/4 финала ЧМ-2023 – 87:68.

Богданович набрал 21 очко при 9 из 13 с игры за 27 минут на площадке. В активе игрока «Атланты» также 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

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2 комментария

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Rodgeras
Я сначала подумал, что он показал латышам жест, которым рыбаки показывают длину рыбы, которая сошла с крючка.
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Allex_38rus
Отличный матч для Богдановича. Практически деклассировал литовцев
+1
-1
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