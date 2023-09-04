Мэр литовского города Казлу-Руда Мантас Варашка разрешил муниципальным работникам взять выходной 4 сентября в связи с победой сборной Литвы над командой США на ЧМ-2023.

В воскресенье, 3 сентября, литовцы справились с составленной из игроков американской командой в заключительном матче второго группового этапа – 110:104.

В соответствующем распоряжении Варашки отмечается, что в понедельник сотрудники могут работать удаленно или взять выходной по необходимости. Он объяснил свое решение «национальными вызовами, которые изнурили общественность в выходные».

Под ними подразумеваются сбор урожая и победа сборной Литвы над США.

«Людям лучше выпустить пары и отдохнуть, чем сидеть в понедельник на работе вареным пельменями. Мы не умрем от одного выходного», – пишет Варашка.

В комментарии журналистам глава Казлу-Руды пояснил, что не дарил выходные своим работникам – они смогли взять отпуск, удаленные дни или нерабочие дни.

«Я дал возможность сегодня без проблем договориться с работодателем», – пояснил мэр литовского города.

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