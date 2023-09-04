Литва обыграла США на ЧМ-2023. Мэр литовского города Казлу-Руда разрешил работникам взять выходной

Теги светская хроника сборная Литвы сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Мэр литовского города Казлу-Руда Мантас Варашка разрешил муниципальным работникам взять выходной 4 сентября в связи с победой сборной Литвы над командой США на ЧМ-2023.

В воскресенье, 3 сентября, литовцы справились с составленной из игроков НБА американской командой в заключительном матче второго группового этапа – 110:104.

В соответствующем распоряжении Варашки отмечается, что в понедельник сотрудники могут работать удаленно или взять выходной по необходимости. Он объяснил свое решение «национальными вызовами, которые изнурили общественность в выходные».

Под ними подразумеваются сбор урожая и победа сборной Литвы над США.

«Людям лучше выпустить пары и отдохнуть, чем сидеть в понедельник на работе вареным пельменями. Мы не умрем от одного выходного», – пишет Варашка.

В комментарии журналистам глава Казлу-Руды пояснил, что не дарил выходные своим работникам – они смогли взять отпуск, удаленные дни или нерабочие дни.

«Я дал возможность сегодня без проблем договориться с работодателем», – пояснил мэр литовского города.

Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Олдскульные центровые-здоровяки все еще ценны в сборных. Как показывает ЧМ, их время еще не ушло

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Сбор урожая?
Выпустить пары? Вареным пельменями?

Судя по всему, не только мэр Казлу-Руды хорошенько нажрался в воскресенье, но и автор этой новости.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vgorodeslyakot
Если весь хайп Ривзу, то и всю ответственность на него, а почему нет?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Ответ Tim Timson
как переводится название города?)
Козлоруденск.
В Литве вообще много белорусских названий на их лад :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korban Cobain
Ответ Vgorodeslyakot
Если весь хайп Ривзу, то и всю ответственность на него, а почему нет?
Это Керр физрук😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Abdulla
Козлоруденск. В Литве вообще много белорусских названий на их лад :)
И польского и белорусского . Да и территории были тоже там.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
как переводится название города?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Отгул то оплачиваемый дал ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Ответ Сибирский литовец
И польского и белорусского . Да и территории были тоже там.
Именно. Там все сплелось - литовское (жамойты и аукштайты), белорусское (литвины из ВКЛ), русское (как наследие Российской Империи, польское (как части Речи Посполитой). Там в ряде районов куча поляков и куча белорусов. Так же как, к примеру, в Вороновском районе Беларуси до сих пор живёт 70% поляков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Abdulla
Именно. Там все сплелось - литовское (жамойты и аукштайты), белорусское (литвины из ВКЛ), русское (как наследие Российской Империи, польское (как части Речи Посполитой). Там в ряде районов куча поляков и куча белорусов. Так же как, к примеру, в Вороновском районе Беларуси до сих пор живёт 70% поляков.
В общем резюмируя - Виленский край .
Вильнюс ( Вильно - белорусский вариант) и Каунас (Ковно) и все считают их своими :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Abdulla
Именно. Там все сплелось - литовское (жамойты и аукштайты), белорусское (литвины из ВКЛ), русское (как наследие Российской Империи, польское (как части Речи Посполитой). Там в ряде районов куча поляков и куча белорусов. Так же как, к примеру, в Вороновском районе Беларуси до сих пор живёт 70% поляков.
А ещё татары ( караимы ) и евреи )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий